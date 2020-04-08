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6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: Hastalarımızdan 264'ü daha iyileşti.
Sağlık Bakanı Koca: Hastalarımızdan 264'ü daha iyileşti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde. Başarımız izolasyona bağlı. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 08:04 Kaynak: DHA
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