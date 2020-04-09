FLAŞ
16 dakika önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Bakanlığımıza bağlı çalışan bir İl Müdür Yardımcısı'nın, sosyal medyada gündeme gelen çirkin paylaşımı toplumumuzun tepkisini çekmiştir.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Bakanlığımıza bağlı çalışan bir İl Müdür Yardımcısı'nın, sosyal medyada gündeme gelen çirkin paylaşımı toplumumuzun tepkisini çekmiştir. Söz konusu şahıs olayın hemen akabinde görevden alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 10:35 Kaynak: DHA
Son Dakika Dost ve müttefik ülkelere yardım limiti 20 milyon lira olarak belirlendi KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi "Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı görevden alındı Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı üyesi çıktı