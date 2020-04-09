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Emniyet ile Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri; sahte, izinsiz, sağlıksız dezenfektan, kolonya, maske ve sağlık ürünleri üretmeye çalışan fırsatçılara yönelik 65 İlde, 288 operasyon düzenledi.
Emniyet ile Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri; sahte, izinsiz, sağlıksız dezenfektan, kolonya, maske ve sağlık ürünleri üretmeye çalışan fırsatçılara yönelik 65 İlde, 288 operasyon düzenledi. Operasyonlarda 462 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 192 kişiye adli, 124 kişiye idari işlem yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 11:51 Kaynak: DHA
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