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Bakan Albayrak: Her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretindeyiz.
Bakan Albayrak: Her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretindeyiz. Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz. 3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 03:09 Kaynak: DHA
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