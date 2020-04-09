flaş
6 saat önce
Bakan Dönmez: Fatih Sondaj Gemimiz Boğaz geçiş hazırlığı için Haydarpaşa Limanı'na yanaşacak.
Bakan Dönmez: Fatih Sondaj Gemimiz Boğaz geçiş hazırlığı için Haydarpaşa Limanı'na yanaşacak. Teknik hazırlıkların ardından yeni durağı Karadeniz olacak. Gemi personelimizin sağlığı için bütün Kovid-19 tedbirlerimizi aldık.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 03:17 Kaynak: DHA
Son Dakika ''Neden parkta oturuyorsun?'' sorusuna 'sıkılıyorum' cevabını veren gence ceza uygulandı Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran sözler: Enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz 81 ilde maskeler eczaneler vasıtasıyla dağıtılacak Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı