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6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 05:18 Kaynak: DHA
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