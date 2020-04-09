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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde dün sabah ormana odun toplayamaya gidenlerin bulunduğu araca yönelik 5 sivilin şehit olduğu saldırıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde dün sabah ormana odun toplayamaya gidenlerin bulunduğu araca yönelik 5 sivilin şehit olduğu saldırıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. 1 kişinin yakalanması için çalışama başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 08:17 Kaynak: DHA
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