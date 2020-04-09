Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde dün sabah ormana odun toplayamaya gidenlerin bulunduğu araca yönelik 5 sivilin şehit olduğu saldırıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. 1 kişinin yakalanması için çalışama başlatıldı.