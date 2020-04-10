Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'nin şu an sağlık personeli sayısı 1 milyon 65 bindir. Bu sizler için gece gündüz görev başında olan bir sağlık ordusudur. Bu orduya güvenin. Bugüne dek 2 bin 423 hastamız iyileşip taburcu edildi.