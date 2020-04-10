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6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'nin şu an sağlık personeli sayısı 1 milyon 65 bindir.
Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'nin şu an sağlık personeli sayısı 1 milyon 65 bindir. Bu sizler için gece gündüz görev başında olan bir sağlık ordusudur. Bu orduya güvenin. Bugüne dek 2 bin 423 hastamız iyileşip taburcu edildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 07:36 Kaynak: DHA
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