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6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: Nisan ayındayız. Güneşin cazibesi sizi dışarıya davet edecek.
Sağlık Bakanı Koca: Nisan ayındayız. Güneşin cazibesi sizi dışarıya davet edecek. Biz çok daha büyük bir baharı bekliyoruz. Büyük bahara daha var, evde kalalım.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 07:43 Kaynak: DHA
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