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Sağlık Bakanı Koca: Saygıdeğer milletvekillerimiz; sizlerden isteğimiz sağlık çalışanlarına şiddette yasa tasarısının her milletvekilin oyuyla yasalaşmalıdır.
Sağlık Bakanı Koca: Saygıdeğer milletvekillerimiz; sizlerden isteğimiz sağlık çalışanlarına şiddette yasa tasarısının her milletvekilin oyuyla yasalaşmalıdır. Bir kalkan olacaktır. Bu yasa tasarısı oy birliğiyle yasalaşırsa 'korona günlerinin meclisini asla unutmayacağız' diyeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 07:49 Kaynak: DHA
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