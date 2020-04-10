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6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde taramayı giderek artırdığımız dönemde vaka sayısının artışı doğal. Biz bu dönemde hastane yoğun bakıma yatış ve entübe edilen hasta sayının stabil döneme girdiğini rahatça söyleyebiliriz. Bu bizi rahatlatmamalı.
Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde taramayı giderek artırdığımız dönemde vaka sayısının artışı doğal. Biz bu dönemde hastane yoğun bakıma yatış ve entübe edilen hasta sayının stabil döneme girdiğini rahatça söyleyebiliriz. Bu bizi rahatlatmamalı.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 07:55 Kaynak: DHA
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