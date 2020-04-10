Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde taramayı giderek artırdığımız dönemde vaka sayısının artışı doğal. Biz bu dönemde hastane yoğun bakıma yatış ve entübe edilen hasta sayının stabil döneme girdiğini rahatça söyleyebiliriz. Bu bizi rahatlatmamalı.