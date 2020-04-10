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1 milyon lira ödülle aranan PKK'lı terörist yaralı ele geçirildi

Türkiye, İngiltere'ye koronavirüs için yardım malzemesi yolladı

İstanbul'dan sonra Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı

Herkesin terk ettiği 7 katlı binanın çatısına 'Ekmek parası' için çıktı