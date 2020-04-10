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İçişleri Bakanlığı: 10.04.2020 tarihi saat 24: 00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24: 00 arasında Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli,...
İçişleri Bakanlığı: 10.04.2020 tarihi saat 24: 00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24: 00 arasında Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ( Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 09:47 Kaynak: DHA
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