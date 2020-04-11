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6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 31 Aralık'tan bu yana sürdürdüğümüz mücadeleden ödün vermemekte kararlıyız. Uyarılarımızın istisnasız her koşulda geçerli olduğunu unutmayın.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 31 Aralık'tan bu yana sürdürdüğümüz mücadeleden ödün vermemekte kararlıyız. Uyarılarımızın istisnasız her koşulda geçerli olduğunu unutmayın. Süreci birlikte, sağduyu içinde, başarıyla tamamlayacağız. Bu inançtan taviz vermeyelim. Mücadelemizin sonucuna odaklanalım.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 06:40 Kaynak: DHA
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