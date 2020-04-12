flaş
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: 31 ilimizde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımız sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak alınan karara yüksek bir oranda uyum sağlamıştır.
İçişleri Bakanlığı: 31 ilimizde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımız sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak alınan karara yüksek bir oranda uyum sağlamıştır. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 12:06 Kaynak: DHA
Son Dakika Son dakika: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye ceza kesildi Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi Son dakika: Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 3 ay boyunca aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan sokağa çıkma yasağına ilişkin değerlendirme Açıklaması