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İçişleri Bakanı Soylu: Sokağa çıkma yasağı ile ilgili sorumluluğumuzun gereği aldığım karar üzerine milletimizin ve sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu beni mahcup etmiştir.
İçişleri Bakanı Soylu: Sokağa çıkma yasağı ile ilgili sorumluluğumuzun gereği aldığım karar üzerine milletimizin ve sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu beni mahcup etmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 12:19 Kaynak: DHA
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