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Adalet Bakanı Gül: Açık cezaevlerinde testleri pozitif çıkan 17 kişiden 3 ü yaşamını yitirdi.
Adalet Bakanı Gül: Açık cezaevlerinde testleri pozitif çıkan 17 kişiden 3 ü yaşamını yitirdi. Kapalı cezaevlerinde testleri pozitif çıkan hükümlü ve tutuklu yok. Hastanelerde tedavileri devam eden 14 hükümlüden 13'ünün sağlık durumu iyi, kronik rahatsızlığı bulunan 1 hükümlü yoğun bakımda.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 01:16 Kaynak: DHA
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