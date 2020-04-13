Adalet Bakanı Gül: Açık cezaevlerinde testleri pozitif çıkan 17 kişiden 3 ü yaşamını yitirdi. Kapalı cezaevlerinde testleri pozitif çıkan hükümlü ve tutuklu yok. Hastanelerde tedavileri devam eden 14 hükümlüden 13'ünün sağlık durumu iyi, kronik rahatsızlığı bulunan 1 hükümlü yoğun bakımda.

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