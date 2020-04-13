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Sağlık Bakanı Koca: Buügün yapılan 34 bin 456 koronavirüs testinden 4 bin 93'ü pozitif çıktı, 98 hasta hayatını kaybetti, toplam can kaybı bin 296 oldu.
Sağlık Bakanı Koca: Buügün yapılan 34 bin 456 koronavirüs testinden 4 bin 93'ü pozitif çıktı, 98 hasta hayatını kaybetti, toplam can kaybı bin 296 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 07:21 Kaynak: DHA
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