FLAŞ
57 dakika önce
Ceza İnfaz düzenlemesi TBMM'de kabul edildi.
Ceza İnfaz düzenlemesi TBMM'de kabul edildi. Kabul edilen yasa ile; yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler, 31 Mayıs 2020'ye kadar izinli sayılacak. Salgının devam etmesi halinde bu süre 2 aylık sürelerle 3 kez uzatılabilecek.
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 12:14 Kaynak: DHA
Son Dakika Son Dakika: 90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı Hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılan Bahçeli, Meclis'teki infaz yasası görüşmelerine katıldı 17 yaşındaki genç, annesiyle kavga eden babasını silahla vurarak öldürdü Macron'dan aylar sonra gelen itiraf: Koronavirüs salgınına iyi hazırlanmadık