İçişleri Bakanlığı: (81 ilde 772 semt ve mahalle pazarında denetim) Sosyal mesafe, maske takma zorunluluğu, ürünleri elle seçmeme, tezgah arası 3 metre mesafe kurallarına uymayan 342 pazar esnafı-müşteriye adli ve idari işlem uygulandı.
İçişleri Bakanlığı: (81 ilde 772 semt ve mahalle pazarında denetim) Sosyal mesafe, maske takma zorunluluğu, ürünleri elle seçmeme, tezgah arası 3 metre mesafe kurallarına uymayan 342 pazar esnafı-müşteriye adli ve idari işlem uygulandı.
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16.04.2020 17:33:01. #1.13#