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Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "Tüm gemi, deniz araçları ile gemi adamları ve şirketlerin belgelerini 3 ay süre ile uzattık. Deniz taşımacılığında insan temasını sıfıra indirerek ihracat ve ithalatı sürdürüyoruz"

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "Tüm gemi, deniz araçları ile gemi adamları ve şirketlerin belgelerini 3 ay süre ile uzattık. Deniz taşımacılığında insan temasını sıfıra indirerek ihracat ve ithalatı sürdürüyoruz"



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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