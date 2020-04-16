Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "Tüm gemi, deniz araçları ile gemi adamları ve şirketlerin belgelerini 3 ay süre ile uzattık. Deniz taşımacılığında insan temasını sıfıra indirerek ihracat ve ithalatı sürdürüyoruz"
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "Tüm gemi, deniz araçları ile gemi adamları ve şirketlerin belgelerini 3 ay süre ile uzattık. Deniz taşımacılığında insan temasını sıfıra indirerek ihracat ve ithalatı sürdürüyoruz"
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16.04.2020 17:33:07. #1.13#