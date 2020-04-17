Ticaret Bakanı Pekcan: "Ocak-şubat döneminde (ihracatta) artış yüzde 4'ün üzerindeydi.
Ticaret Bakanı Pekcan: "Ocak-şubat döneminde (ihracatta) artış yüzde 4'ün üzerindeydi. Mart ayında pandeminin etkisiyle yüzde 17.8 düşüş görüldü ancak böyle bir dönemde 13.4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmek de büyük başarı"
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
17.04.2020 18:57:43. #1.13#