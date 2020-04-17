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Ticaret Bakanı Pekcan: "Ocak-şubat döneminde (ihracatta) artış yüzde 4'ün üzerindeydi.

Ticaret Bakanı Pekcan: "Ocak-şubat döneminde (ihracatta) artış yüzde 4'ün üzerindeydi. Mart ayında pandeminin etkisiyle yüzde 17.8 düşüş görüldü ancak böyle bir dönemde 13.4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmek de büyük başarı"



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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