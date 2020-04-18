Bakan Koca: Şifa bulan hasta sayımız 10.000'in üzerine çıktı.
Bakan Koca: Şifa bulan hasta sayımız 10.000'in üzerine çıktı. Tedavide önemli üstünlüklerimiz var. Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vaka sayısında düşüş var. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.
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19.04.2020 02:58:26. #1.13#