Sağlık Bakanı Koca: (65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasakları) Yasak öncesi 65 yaş üstü vakalar yüzde 38'den, yasak sonrası yüzde 17'lere kadar düştü. Büyüklerimizden ve gençlerimize sabretmelerini istiyoruz.