Sağlık Bakanı Koca: (65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasakları) Yasak öncesi 65 yaş üstü vakalar yüzde 38'den, yasak sonrası yüzde 17'lere kadar düştü.
Sağlık Bakanı Koca: (65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasakları) Yasak öncesi 65 yaş üstü vakalar yüzde 38'den, yasak sonrası yüzde 17'lere kadar düştü. Büyüklerimizden ve gençlerimize sabretmelerini istiyoruz.
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23.04.2020 03:17:44. #1.13#