Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı koronavirüs verilerien göre, son 24 saatte yapılan test sayısı 38 bin 351 olurken, 3 bin 122 yeni tanı konuldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı koronavirüs verilerien göre, son 24 saatte yapılan test sayısı 38 bin 351 olurken, 3 bin 122 yeni tanı konuldu. 109 kişi hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 2600'e yükseldi.
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25.04.2020 01:48:21. #1.13#