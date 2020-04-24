Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı koronavirüs verilerien göre, son 24 saatte yapılan test sayısı 38 bin 351 olurken, 3 bin 122 yeni tanı konuldu. 109 kişi hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 2600'e yükseldi.