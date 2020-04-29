Sağlık Bakanı Koca: 65 yaş ile ilgili gündem konusu oldu bilim kurulunda.
Sağlık Bakanı Koca: 65 yaş ile ilgili gündem konusu oldu bilim kurulunda.65 yaş üstü hiç olmazsa bir kaç saat gezmelerini dolaşmalarını yakın mesafe anlamında yapılabilir mi böyle bir serbestlik söz konusu olabilir mi net bir öneri dönmedi.
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30.04.2020 00:14:54. #1.13#