Sağlık Bakanı Koca, 29 Nisan koroanvirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanı Koca, 29 Nisan koroanvirüs verilerini paylaştı. Son 24 saatte 43 bin 498 test yapılırken, yeni vaka sayısı 2 bin 936 oldu. 89 kişi vefat ederken, toplam vefat sayısı 3 bin 81'e yükseldi. Bugün iyileşen hasta sayısı 5 bin 231 oldu.
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30.04.2020 01:41:14. #1.13#