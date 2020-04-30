Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı'nın Türkiye'yi hedef alan açıklaması hakkında: BAE yönetimini, ülkemize karşı düşmanca tavır takınmaktan vazgeçmeye ve haddini bilmeye davet ediyoruz.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı'nın Türkiye'yi hedef alan açıklaması hakkında: BAE yönetimini, ülkemize karşı düşmanca tavır takınmaktan vazgeçmeye ve haddini bilmeye davet ediyoruz.
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1.05.2020 06:41:50. #1.13#