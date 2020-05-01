Ankara'nın Kumrular Caddesi'nde 2011 yılında terör örgütü PKK tarafından bomba yüklü otomobille gerçekleştirilen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının şüphelileri İ.A. ile babası M.A. Diyarbakır'da yakalandı.
Ankara'nın Kumrular Caddesi'nde 2011 yılında terör örgütü PKK tarafından bomba yüklü otomobille gerçekleştirilen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının şüphelileri İ.A. ile babası M.A. Diyarbakır'da yakalandı.
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1.05.2020 16:33:46. #1.13#