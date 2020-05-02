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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Somali'ye Kovid-19 ile mücadele kapsamında ulaştırdığı tıbbı malzeme ve solunum cihazı yardımıyla birlikte, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi Muhammed Farmajo'ya bir mektup gönderdi: Türkiye her konuda olduğu gibi bu hususta da Somali...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Somali'ye Kovid-19 ile mücadele kapsamında ulaştırdığı tıbbı malzeme ve solunum cihazı yardımıyla birlikte, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi Muhammed Farmajo'ya bir mektup gönderdi: Türkiye her konuda olduğu gibi bu hususta da Somali Hükümeti ve halkının yanında durmaya devam edecektir. 17 Nisan 2020 tarihinde ilettiğimiz yardım malzemelerine ilave olacak, bugün ülkenize gönderdiğimiz tıbbi yardım malzemesinin de sizlerin salgınla mücadelesine destek olacağını ümit ediyorum.
Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 06:14 Kaynak: DHA
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