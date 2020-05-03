MSB: Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.
MSB: Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 12 PKK/ YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.
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3.05.2020 18:56:03. #1.13#