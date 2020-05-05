Sağlık Bakanı Koca, 5 Mayıs 2020 koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanı Koca, 5 Mayıs 2020 koronavirüs verilerini paylaştı. Son 24 saatte 33 bin 283 test yapılırken, yeni vaka sayısı bin 832 oldu. Bugün 59 kişi vefat ederken toplam can kaybı 3 bin 520 oldu. Bugün iyileşen kişi sayısı se 5 bin 119 oldu.
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6.05.2020 01:52:20. #1.13#