Sağlık Bakanı Koca, 5 Mayıs 2020 koronavirüs verilerini paylaştı. Son 24 saatte 33 bin 283 test yapılırken, yeni vaka sayısı bin 832 oldu. Bugün 59 kişi vefat ederken toplam can kaybı 3 bin 520 oldu. Bugün iyileşen kişi sayısı se 5 bin 119 oldu.