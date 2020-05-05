İçişleri Bakanlığı : İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı Doğubayazıt kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte atışa hazırlanmış 2 adet roketatar ve mühimmat ele geçirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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