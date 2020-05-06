Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Sevgili gençler, Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleriniz an itibarıyla hesaplarınıza yatmaya başlamıştır.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Sevgili gençler, Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleriniz an itibarıyla hesaplarınıza yatmaya başlamıştır. Devletimizin her imkanı her durumda sizinle.. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle..
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6.05.2020 00:28:57. #1.13#