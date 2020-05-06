MEB: 2020 LGS kapsamında yapılacak Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu güncellendi.
MEB: 2020 LGS kapsamında yapılacak Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu güncellendi. Sınav, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Bu yıl tüm öğrenciler sınava kendi okullarında girecek.
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6.05.2020 18:07:18. #1.13#