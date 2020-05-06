Sağlık Bakanı Koca, 6 Mayıs 2020 koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanı Koca, 6 Mayıs 2020 koronavirüs verilerini paylaştı. Bugün yapılan test sayısı 30 bin 303 olurken, yeni vaka sayısı 2 bin 253 oldu. Vefat sayısı 64 olurken, toplam can kaybı 3 bin 584 oldu. Bugün iyileşen kişi sayısı da 4 bin 917 oldu.
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7.05.2020 01:40:58. #1.13#