İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Adıyaman kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Adıyaman kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
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7.05.2020 16:04:51. #1.13#