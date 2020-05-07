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6 saat önce

İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Adıyaman kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Adıyaman kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı  Özel Harekat birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.


İçişleri Bakanlığı, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 09:38 Kaynak: DHA


Son Dakika

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