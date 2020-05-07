Ticaret Bakanlığı: Cerrahi maskeler, adedi KDV dahil en fazla 1 (bir) Türk Lirası olacak şekilde tüketicilerimize satışa sunulacaktır.
Ticaret Bakanlığı: Cerrahi maskeler, adedi KDV dahil en fazla 1 (bir) Türk Lirası olacak şekilde tüketicilerimize satışa sunulacaktır. Bu fiyatın üzerindeki satışlar "fahiş fiyat" olarak değerlendirilecektir.
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7.05.2020 19:10:31. #1.13#