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Beyoğlu Kaymakamlığı: Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bulunan tüm kişilerin maske takmasına, kişilerin arasında en az 3 metre sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hareket edilmesine alınan bu tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Hıfzısıhha Kanununun 282 maddesi gereğince idari...
Beyoğlu Kaymakamlığı: Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bulunan tüm kişilerin maske takmasına, kişilerin arasında en az 3 metre sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hareket edilmesine alınan bu tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Hıfzısıhha Kanununun 282 maddesi gereğince idari yaptırım uygulanmasına karar verilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 12:16 Kaynak: DHA
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