Bakan Koca: Toplam iyileşen sayısı 90 bine yaklaştı.
Bakan Koca: Toplam iyileşen sayısı 90 bine yaklaştı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyanların sayısındaki azalma devam ediyor. Yapılan test sayısına göre, yeni tanı konan vaka sayısında düşüş devam ediyor. Tedbiri elden bırakmayalım.
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9.05.2020 19:59:36. #1.13#