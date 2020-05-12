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Sağlık Bakanı Koca, 12 Mayıs 2020 koronavirüs verilerini paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca, 12 Mayıs 2020 koronavirüs verilerini paylaştı. Son 24 saatte 37 bin 351 test yapılırken, 1704 yeni tanı konuldu. 53 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 3 bin 894'e yükseldi. Bugün iyileşen kişi sayısı 3 bin 109 oldu.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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