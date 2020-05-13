MSB: Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK 'lı terörist düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.

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