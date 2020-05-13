MSB: Irak kuzeyi Hakurk'ta arama tarama faaliyetlerine devam eden Komandolarımız, terör örgütü PKK'ya ait bir mağara içerisine gizlenmiş 30 kutu (1410 adet) Doçka Uçaksavar silahına ait mühimmat ele geçirdi.
MSB: Irak kuzeyi Hakurk'ta arama tarama faaliyetlerine devam eden Komandolarımız, terör örgütü PKK'ya ait bir mağara içerisine gizlenmiş 30 kutu (1410 adet) Doçka Uçaksavar silahına ait mühimmat ele geçirdi.
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13.05.2020 22:09:45. #1.13#