Bakan Koca: Ramazan bayramında sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili hükümet karar verecek.
Bakan Koca: Ramazan bayramında sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili hükümet karar verecek. Bununla ilgili salgının seyrine göre gündeme gelmiş olur o durumda hükümet ve Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yapmış olur. Şuan net bir durum yok.
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14.05.2020 01:06:56. #1.13#