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Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel

Kim der 70 yaşında diye! Ünlü modacı görüntüsüyle ağızları açık bıraktı

Karantinadaki Güliz Ayla, bu zamana kadar görülmemiş fotoğraflarıyla yeni şarkısı için klip yaptı