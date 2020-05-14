İçişleri Bakanlığı: Vefa sosyal destek grupları, 53 günde 5 milyon 674 bin 281 haneyene ulaştı. Vefa iletişim sistemi üzerinden, 1 milyon 980 bin 795 seyahat izin belgesi başvurusu yapıldı, başvuruların 806 bin 767'si onaylandı.