İçişleri Bakanlığı: Vefa sosyal destek grupları, 53 günde 5 milyon 674 bin 281 haneyene ulaştı.
İçişleri Bakanlığı: Vefa sosyal destek grupları, 53 günde 5 milyon 674 bin 281 haneyene ulaştı. Vefa iletişim sistemi üzerinden, 1 milyon 980 bin 795 seyahat izin belgesi başvurusu yapıldı, başvuruların 806 bin 767'si onaylandı.
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14.05.2020 20:59:36. #1.13#