Son dakika: 3 HDP'li belediye başkanı, terör soruşturması nedeniyle gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Politika Son dakika: 3 HDP'li belediye başkanı, terör soruşturması nedeniyle gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika: 3 HDP'li belediye başkanı, terör soruşturması nedeniyle gözaltına alındı

27 dakika önce

Son dakika: İçişleri Bakanlığınca görevlerinden alınan Siirt Belediye Başkanı, Baykan Belediye Başkanı ve Kurtalan Belediye Başkanı haklarındaki terör soruşturmaları nedeniyle gözaltına alındı.

Son dakika: 3 HDP'li belediye başkanı, terör soruşturması nedeniyle gözaltına alındı, System.String[]

Siirt Belediye Başkanı HDP'li Berivan Helen Işık ile aynı partili Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül haklarındaki terör soruşturması nedeniyle görevden alınarak yerlerine kayyum atandı. Ayrıca bu 3 belediye başkanı yine terör soruşturması gerekçesiyle gözaltına alındı.

3 KAYYUM ATANDI

Siirt'e Vali Ali Fuat Atik, Baykan'a Kaymakam Mehmet Tunç, Kurtalan'a ise İhsan Emre Aydın, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. Görevlendirmenin ardından belediye binalarının çevresinde polis güvenlik önlemi aldı.

Son dakika: 3 HDP'li belediye başkanı, terör soruşturması nedeniyle gözaltına alındı

30 MART 2019 SEÇİMİ

30 Mart 2019 yerel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) Adayı Berivan Helen Işık, aldığı yüzde 48,36 oy ile başkanlığı kazanmıştı. AK Parti'nin Adayı Ali İlbaş ise yüzde 46,01 oy almıştı. Belediye İl Meclisi'nde AK Parti'nin çoğunluğu bulunuyor.

Baykan Belediye Başkanlığı seçimini ise HDP'li Remzi Sarsılmaz yüzde 27,74 oy ile kazanmıştı. HDP'yi takip eden AK Parti'nin Adayı Mehmet Ali Erol ise yüzde 27,09 oy almıştı. İlçe meclisinde HDP çoğunluğu elinde bulunduruyor.

Kurtalan'da ise HDP'nin Adayı Baran Akgül, en yakın rakibine yaklaşık 5 puan fark atarak seçimi kazanmıştı. Akgül yüzde 50,08, AK Parti'nin Adayı Nevzat Karaatay ise yüzde 45,75 oy almıştı. İlçe meclisinde HDP çoğunluğu elinde bulunduruyor.

Halkların Demokratik Partisi, Berivan Helen Işık, İçişleri Bakanlığı, Siirt, Politika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 07:47 Kaynak: DHA


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