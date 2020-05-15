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Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar

Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim