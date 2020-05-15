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İçişleri Bakanlığı: Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık, Siirt Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz, Siirt Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül, Muş Korkut ilçesi Altınova Belde Belediye Başkanı Casim Budak haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınıp, geçici...
Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 10:53 Kaynak: DHA
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