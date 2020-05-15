İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak-Merkez ilçe Besta bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda bölücü terör örgütü mensubu, 2 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak-Merkez ilçe Besta bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda bölücü terör örgütü mensubu, 2 terörist etkisiz hale getirildi.
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15.05.2020 23:33:24. #1.13#